Beifahrerin verletzt sich bei Autounfall in Mogelsberg SG schwer

Keystone-SDA

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Eine 67-jährige Beifahrerin hat sich in der Nacht auf Freitag bei einem Autounfall in Mogelsberg schwer verletzt. Die Rega flog die Frau ins Spital.

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(Keystone-SDA) Der 63-jährige Fahrzeuglenker kam nach Mitternacht beim Weiler Aachmüli von Mogelsberg Richtung Nassen mit seinem Auto von der Strasse ab, geriet auf eine Wiese und prallte frontal in einen Strommasten, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.