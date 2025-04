Berichte: Neues Tarantino-Projekt mit Brad Pitt geplant

Keystone-SDA

Hollywoodstar Brad Pitt (61) soll Medienberichten zufolge in einem Nachfolge-Projekt des Tarantino-Films "Once Upon a Time in Hollywood" mitspielen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dafür tue er sich mit «Fight Club»-Regisseur David Fincher zusammen, berichten die US-Branchenportale «Deadline», «Variety» und «The Hollywood Reporter». Das Drehbuch für den Film komme von «Once Upon a Time in Hollywood»-Regisseur Quentin Tarantino selbst. Pitt kehre für das Projekt in seine Rolle als Stuntdouble Cliff Booth zurück, welche ihm 2020 den Oscar als bester Nebendarsteller eingebracht hatte.

«Once Upon a Time in Hollywood» mit Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie spielt in Los Angeles im Jahr 1969. Der Spielfilm war Tarantinos bislang letzter Film. 2021 veröffentlichte der Kult-Regisseur seinen ersten Roman «Es war einmal in Hollywood», welcher auf dem preisgekrönten Kinofilm aus dem Jahr 2019 basiert. Details über die Handlung des Nachfolge-Films und über weitere Stars sind bislang nicht bekannt.

Pitt und Regisseur David Fincher hatten zuvor schon für die Filme «Sieben» (1995), «Fight Club» (1999) und «Der seltsame Fall des Benjamin Button» (2008) zusammengearbeitet.