Bernburger stimmen Verkauf ihrer Bank zu

Keystone-SDA

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Die Burgergemeinde Bern kann ihre über 200 Jahre alte Bank verkaufen. Die Stimmberechtigten haben in einer Urnenabstimmung grünes Licht für den Verkauf der DC Bank an die neu gegründete BK Stiftung der Visana Beteiligungen AG gegeben.

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(Keystone-SDA) 1738 Stimmende legten ein Ja in die Urne, 747 lehnten den Verkauf ab. Die Stimmbeteiligung betrug 21,2 Prozent, wie die Burgergemeinde am Mittwoch mitteilte.

Die DC Bank wird für 115 Millionen Franken verkauft, was dem Buchwert des Instituts entspricht. Für Kunden und Personal soll sich nichts ändern. Die Bank bleibt als eigenständiges Institut mit Sitz in Bern bestehen; der Vollzug der Transaktion ist im dritten Quartal des laufenden Jahres geplant.

Laut dem Kleinen Burgerrat gehört der Betrieb einer Bank nicht mehr zu den Kernaufgaben der Burgergemeinde. Diese könne ihre gebundenen Mittel künftig gezielter für ihre gemeinwohlorientierten Aufgaben einsetzen.

Ja sagten die Stimmberechtigten auch zum Verpflichtungskredit von rund 9,2 Millionen Franken für den Umbau des historischen Klosterhotels auf der St. Petersinsel. Das Hotel soll saniert und von 14 auf 33 Zimmer erweitert werden, um einen rentablen Ganzjahresbetrieb zu ermöglichen. Die Vorlage wurde mit 2379 Ja- zu 127 Nein-Stimmen gutgeheissen.