Berner Arztpraxis muss Krankenkassen 230’000 Franken zurückzahlen

Keystone-SDA

Eine Praxisgemeinschaft aus einer Vorortsgemeinde der Stadt Bern muss 24 Krankenkassen 230'000 Franken zurückzahlen. Das kantonale Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten hat eine Klage der Versicherer teilweise gutgeheissen.

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(Keystone-SDA) Der Rechtsstreit drehte sich um Abrechnungen aus dem Jahr 2017. Die Krankenkassen warfen der Praxis vor, unwirtschaftlich gearbeitet zu haben. Sie habe im statistischen Vergleich zu ähnlichen ärztlichen Angeboten überdurchschnittlich hohe Kosten pro Patientin und Patient aufgewiesen.

Das Schiedsgericht anerkannte zwar entlastende Sonderfaktoren, sah eine unwirtschaftliche Arbeitsweise im Kern jedoch als erwiesen an. Es hiess die Klage der Krankenversicherer nun in Teilen gut.

Ursprünglich hatte das Schiedsgericht die Gruppenpraxis zu einer Rückzahlung von knapp 720’000 Franken verurteilt. Die dagegen erhobene Beschwerde hatte das Bundesgericht teilweise gutgeheissen und den Fall zur Neubeurteilung ans Schiedsgericht zurückgewiesen.