Berner Chirurg verweigert vor Gericht Aussage

Keystone-SDA

Der angeklagte Berner Chirurg hat am Freitagmorgen vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland zunächst seine Aussage verweigert. Damit dürfte der letzte Tag einer umfangreichen Prozesswoche kaum mit neuen Erkenntnissen enden.

(Keystone-SDA) «Dazu mache ich keine Aussage.» Diese Antwort lieferte der ehemalige Arzt zunächst auf alle Fragen des Gerichtspräsidenten. Er machte damit von seinem Recht Gebrauch, seine Aussage zu verweigern, wie dies seine Verteidigung zu Beginn des Tages angekündigt hatte.

Im seit Montag laufenden Prozess hatten zuvor ehemalige Rückenpatientinnen und -patienten des Chirurgen, seine ehemalige Assistenzärztin und diverse Expertinnen sowie Sachverständige ausgesagt.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Chirurgen der schweren Körperverletzung. Weiter wirft sie ihm vor, Betroffene im Stich gelassen zu haben.

Der Chirurg soll mehreren Patienten angeblich unausgereifte Bandscheibenimplantate eingesetzt zu haben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Die Urteilseröffnung ist auf den 9. Februar angesetzt.