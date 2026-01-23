Berner Feuerwehren waren 2025 weniger gefordert als im Vorjahr

Keystone-SDA

Die Berner Feuerwehren sind 2025 etwa 200 Mal weniger ausgerückt als noch im Vorjahr. Während Unwetter deutlich weniger Einsätze forderten, waren Bahnanlagen häufiger Ort des Geschehens.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 160 Berner Feuerwehren mussten insgesamt 9753 Mal ausrücken, wie die fürs Feuerwehrwesen zuständige Gebäudeversicherung Bern am Freitag mitteilte. Im Vorjahr waren es demnach 9937 Einsätze. Wie üblich lösten automatische Alarmierungen die meisten Einsätze aus, gefolgt von Hilfeleistungen. Beide Kategorien machten rund ein Viertel der Gesamtsumme aus.

Die grösste Zunahme verglichen mit dem Vorjahr verzeichneten Einsätze an Bahnanlagen, wie es weiter hiess. 40 Mal rückten die Einsatzkräfte aus, was einem Anstieg von knapp 50 Prozent entspricht. Leicht zugenommen haben auch Ereignisse mit Öl und Benzin sowie Personenrettungen.

Zurückgegangen sind hingegen die Einsätze im Zusammenhang mit Elementarschäden. Im Einzugsgebiet gab es 2025 deutlich weniger Unwetter als 2024: Die Feuerwehr rückte laut der Mitteilung 1001 Mal aus, ein Fünftel weniger als im Vorjahr. Ebenfalls weniger Einsätze forderten Tierrettungen. Bis auf die Elementarschäden kann sich die Gebäudeversicherung diese Schwankungen nicht erklären.