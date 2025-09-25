The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Berner Forscher entdecken acht neue Froscharten in Borneo

Keystone-SDA

Berner Wissenschaftler haben gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam auf Borneo acht neue Arten von sogenannten "Wächterfröschen" entdeckt. Damit steigt die Zahl dieser aussergewöhnlichen Amphibien von bisher zwei auf zehn Arten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Frösche sind für ihre besondere Brutpflege bekannt, wie das Naturhistorische Museum Bern am Donnerstag mitteilte. Männchen bewachen die Eier an Land und tragen nach dem Schlüpfen die Kaulquappen auf ihrem Rücken ins Wasser.

Noch bevor sie ausführlich erforscht werden konnten, seien viele der neuen Arten bereits bedroht, betonte das Museum. Sie leben meist nur in begrenzten Regionen oder auf bestimmten Höhenlagen und könnten durch Abholzung oder den Klimawandel gefährdet sein.

Bisher ging man davon aus, dass es nur zwei Arten dieser besonderen Frösche gibt – den Glatten Wächterfrosch (Limnonectes palavanensis) und den Rauhäutigen Wächterfrosch (Limnonectes finchi).

Analyse von Genen und Rufen

Genanalysen, Untersuchungen der Körpermerkmale , Lebensräume und der Froschrufe zeigten jedoch, dass sich hinter diesen Arten mehrere bislang unbekannte Arten verbergen.

Der Glatte Wächterfrosch entpuppte sich dabei als ein Komplex von sieben bisher unbekannten Arten, die auf Borneo leben. Auch der Rauhäutige Wächterfrosch stellte sich als zwei unterschiedliche Arten heraus.

Die neu entdeckten Frösche tragen Namen wie Limnonectes kinabaluensis, benannt nach dem Mount Kinabalu, oder Limnonectes sarawakensis nach dem malaysischen Bundesstaat Sarawak.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft