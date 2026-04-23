Berner Gemeinderat für Reorganisation der Rettungsdienste

Keystone-SDA

Die Berner Stadtregierung steht hinter einer geplanten Reorganisation des Rettungswesens. Demnach soll der Rettungsdienst der Insel Spitalgruppe von Schutz und Rettung Bern übernommen werden.

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(Keystone-SDA) Hintergrund ist das vom Kanton vorgegebene neue Regionenmodell in der Gesundheitsversorgung. Der Kanton Bern will sein Gebiet in vier Spitalregionen einteilen. Pro Region soll es nur noch einen Rettungsdienst geben.

In der vom Kanton definierten Region Bern und Umgebung sind derzeit Schutz und Rettung Bern sowie der Rettungsdienst der Insel Gruppe tätig. Die Insel Gruppe will ihren Rettungsdienst ab 2027 abgeben und sich künftig auf die Spitalversorgung fokussieren.

Nun spricht sich der Gemeinderat der Stadt Bern für diese geplante Neuorganisation aus: «Wir sehen darin eine Chance, die Notfallversorgung in der Region nachhaltig zu stärken», wird Gemeinderat Alec von Graffenried, Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie, in einer Mitteilung der Stadt vom Donnerstag zitiert.