Berner Gemeinderat offen für zwei autofreie Tage in der Innenstadt

Keystone-SDA

Der Berner Gemeinderat ist bereit, die versuchsweise Einführung von mindestens zwei autofreien Tagen pro Jahr in der Innenstadt zu prüfen. Das schreibt er in seiner Antwort auf einen Vorstoss aus den Reihen von SP, JA und GFL.

(Keystone-SDA) Insgesamt 29 Stadtratsmitglieder haben die Motion unterzeichnet. Mindestens ein autofreier Tag soll auf einen Samstag fallen. Viele Bernerinnen und Berner ärgerten sich über parkierte und fahrende Autos in ihren Ausgangsmeilen, über den Lärm und die unsichere Verkehrssituation, heisst es in dem Vorstoss.

Das Pilotprojekt soll fünf Jahre dauern. Danach soll geprüft werden, ob die autofreien Tage bei Bevölkerung, Anwohnenden und Gewerbe genügend Akzeptanz finden, um dauerhaft eingeführt zu werden.

Die Verkehrssituation in der Altstadt sei unbefriedigend, schreibt der Gemeinderat – sowohl für Fussgängerinnen und Fussgänger als auch für den Wirtschaftsverkehr. Gleichzeitig seien viele dauerhafte Verkehrsmassnahmen juristisch blockiert. Mit dem Pilotprojekt könnten neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Nur Richtlinie

Der Gemeinderat beantragt allerdings, die Motion nur als unverbindliche Richtlinie zu überweisen. Damit behält er sich einen grossen Spielraum bei der konkreten Ausgestaltung vor. Insbesondere sollen Umfang, Dauer und Perimeter möglicher Sperrungen genau geprüft werden.

Voraussetzung für eine Umsetzung ist laut Gemeinderat die Einbindung der vereinigten Altstadtleiste, von BernCity, des lokalen Gewerbes, der Anwohnenden sowie von Bernmobil. Auch die Finanzierung müsse geklärt werden und möglichst über bestehende Budgets erfolgen.