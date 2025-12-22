Berner Kamera hilft bei Untersuchung des Asteroiden «Apophis»

Keystone-SDA

Eine Kamera der Universität Bern wird im April 2029 mithelfen, den nahe an der Erde vorbeifliegenden Asteroiden "Apophis" zu untersuchen. Die gewonnenen Informationen sollen helfen, den Schutz der Erde vor Asteroideneinschlägen zu verbessern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am 13. April 2029 wird «Apophis» die Erde in einer Entfernung von nur 32’000 Kilometern passieren. Die Erdanziehungskraft wird den Asteroiden leicht verformen und seine Rotation beeinflussen. Möglicherweise werden kleine Gerölllawinen ausgelöst und so Material aus dem Innern an die Oberfläche befördert, wie die Universität Bern am Montag mitteilte.

Das äusserst seltene Ereignis bietet den Wissenschaftlern die Gelegenheit, die physikalischen Eigenschaften und potenziellen Veränderungen auf der Asteroidenoberfläche im Detail zu studieren.

Der Instrumentenbau für Weltraummissionen hat eine lange Tradition an der Universität Bern. Am Projekt sind zahlreiche industrielle und akademische Partner in der ganzen Schweiz beteiligt. Internationale Partner in Frankreich, Kanada und Österreich liefern ebenfalls Komponenten.

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat an ihrer Ministerrats-Tagung die gemeinsam mit der Japanischen Weltraumorganisation JAXA durchgeführte Mission RAMSES kürzlich genehmigt.