Berner Kantonalbank setzt Chefs der Tochter Aity vor die Türe

Keystone-SDA

Die Berner Kantonalbank (BEKB) setzt die Chefs ihrer IT-Tochter Aity ab. Geschäftsleiter Oliver Kuster und Pascal Eugster, Vizechef und Leiter Entwicklung & Application Management, verlassen die BEKB-Gruppe per sofort.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Entscheidung erfolgte nach sorgfältiger Analyse in den vergangenen Wochen und im Rahmen eines konstruktiven Dialogs», teilte die BEKB am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. «Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen über die operative Umsetzung der Eignerstrategie innerhalb der Aity.»

Nun werde eine externe Interimsführung eingesetzt. Damit habe man die Zeit, um zentrale Führungsfunktionen neu zu besetzen, hiess es.

Die strategische Ausrichtung von Aity bleibe unverändert. Im Zentrum stünden die technologische Leistungsfähigkeit, die Betriebsstabilität und die erfolgreiche Umsetzung konzerninterner Schlüsselprojekte, schrieb die BEKB.