Berner Wankdorfschul-Areal soll saniert werden

Keystone-SDA

Die Stadt Bern will auf dem Gelände der Volksschule Wankdorf verschiedene Sanierungsarbeiten vornehmen. Ausserdem soll für das Quartier ein Rollerpark entstehen. Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat für die Umsetzung einen Baukredit von 6,8 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Gebäudeensemble der Volksschule Wankdorf entstand zwischen 1959 und 1961 und wurde in den 1970er Jahren erweitert. Neben der Volksschule und der Turnhalle umfasst das Ensemble auch den ehemaligen Hauswirtschaftstrakt an der Morgartenstrasse. Heute sind dort eine Ganztagesbasisstufe und die Büros der Schulleitung untergebracht. In den beiden Obergeschossen befinden sind Büros und Labors des Amts für Umwelt der Stadt Bern.

Nun stehen in diesem Gebäude vor allem im Erdgeschoss und im Dachbereich Sanierungsarbeiten an, wie der Stadtberner Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Um Synergien zu nutze werden zeitgleich Kanalisationsleitungen erneuert.

Um die Umgebung und das Spielangebot für Schule und Quartier aufzuwerten, soll ein Rollerpark entstehen. Dazu werden im Süden der Parzelle die Parkplätze aufgehoben. Die Arbeiten starten voraussichtlich im dritten Quartal 2026, wie aus der Mitteilung der Stadt weiter hervorgeht. Für die betroffene Ganztagesbasisstufe sind während der Sanierung Räumlichkeiten im Schulhaus Breitfeld vorgesehen.