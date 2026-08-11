Bernmobil erneuert Tramgleise an der Thunstrasse

Keystone-SDA

Teilen

Bernmobil ersetzt von Ende August bis Mitte Oktober die Tramgleise an der unteren Thunstrasse in der Stadt Bern. Die Stadt gestaltet zwei Haltestellen hindernisfrei um. In dieser Zeit bleibt der Abschnitt zwischen dem Helvetiaplatz und der Haltestelle Luisenstrasse für den Verkehr gesperrt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der motorisierte Individualverkehr wird umgeleitet. Das teilte Bernmobil am Dienstag gemeinsam mit der Stadt Bern mit. Hindernisfrei werden die Haltestellen Helvetiaplatz und Luisenstrasse. Die Stadt erhöht dort die Haltekanten.

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr. Bernmobil stellt die Tramlinien 7 und 8 im Osten der Stadt ein und ersetzt sie vorübergehend durch Busse. Zudem bedient die Tramlinie 6 die Strecke zwischen dem Bahnhof Bern und Egghölzli nicht.

Bernmobil ersetzt die Gleise, weil diese ihre Lebensdauer erreicht haben. Nach der Sanierung sollen sie für die nächsten rund 25 Jahre halten, wie es weiter hiess. Die Arbeiten dauern vom Samstag, 29. August bis Sonntag, 11. Oktober 2026.