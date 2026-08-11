Betonmischer verliert Aufbau und Ladung – A18 in Muttenz blockiert

Keystone-SDA

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Ein Betonmischer ist am Montag bei Muttenz BL mit einem Brückenpfeiler kollidiert. Dabei wurde der Mischeraufbau zerrissen und neun Kubikmeter Flüssigbeton auf die Autobahneinfahrt zur A18 geschleudert. Die Fahrbahn war zeitweise behindert.

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(Keystone-SDA) Der 57-jährige Fahrer blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Dienstag mitteilte. Er verunfallte am Montag nach 12.00 Uhr kurz vor dem Schänzli-Tunnel. Beim Spurenzusammenschluss vor dem Tunnel verlor er aus noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle über den Betonmischer.

Die Führerkabine prallte mit einer Leiteinrichtung zusammen, der Mischeraufbau mit einem Brückenpfeiler der Überführung der Autobahn A2, wie es im Communiqué heisst. Dabei wurde der Aufbau auseinandergerissen. Das Flüssigbeton verteilte sich dabei auf einer Länge von 60 Metern.

Der Fahrer konnte den Betonmischer selbstständig verlassen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Während der Bergungs. Reinigungsarbeiten mussten die Autobahneinfahrt Birsfelden ins Richtung Delsberg sowie die Autobahnausfahrt St. Jakob gesperrt werden. Dabei kam es zu einem längeren Rückstau auf der A2 in Richtung Basel. Statiker überprüften zudem den beschädigten Brückenpfeiler, wie die Polizei weiter schreibt.