Betrunkene E-Trottinett-Fahrerin verunfallt im Kanton Zug

Keystone-SDA

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Die Lenkerin eines E-Trottinetts ist am Donnerstag um 22 Uhr zwischen Hünenberg und Rotkreuz ZG gestürzt. Die 66-Jährige wurde schwer verletzt am Boden liegend von Passanten aufgefunden und dann ins Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Dies haben die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag mitgeteilt. Die Polizei führte bei der Verunfallten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab umgerechnet 1,3 Promille.

Am Donnerstag erlitten zudem im Kanton Zug zwei Personen, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, bei Stürzen erhebliche Verletzungen. Am Nachmittag verunglückte ein 30-jähriger Mountainbiker auf dem Zugerbergtrail. Am Abend geriet eine 35-jährige Velofahrerin in Walchwil auf Rollsplit ins Rutschen und fiel um.