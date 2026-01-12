Betrunkene verursacht am Sonntagmittag in Laax GR einen Unfall

Keystone-SDA

Eine 26-Jährige ist am Sonntagmittag bei Laax heftig mit einer Leitplanke kollidiert. Es stellte sich gemäss der Polizei heraus, dass sie betrunken war. Den Führerausweis musste sie gleich abgeben.

(Keystone-SDA) Die betrunkene Autofahrerin war gegen 12.45 Uhr von Ilanz her in Richtung Flims unterwegs, als sie ihren Blick von der Strasse abwandte, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag schrieb. Daraufhin prallte sie «heftig» in den Beginn einer Leitplanke. Ihr Auto kam total beschädigt zum Stillstand.

Sie musste daraufhin einen Atemalkoholtest abgeben – also in ein Röhrchen pusten, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage erklärte. Wie hoch der Wert ausfiel, wollte er nicht bekanntgeben. Nur so viel: Er sei «genug hoch gewesen», um ihr den ausländischen Führerausweis auf der Stelle abzuerkennen.

Wegen des Unfalls musste der Verkehr einseitig am beschädigten Auto vorbeigeführt werden. Dies habe Behinderungen verursacht, so der Sprecher weiter. Wegen des Unfallorts sei der Skirückreiseverkehr aus Flims und Laax «glücklicherweise» aber nicht betroffen gewesen.