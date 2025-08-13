Betrunkener E-Bikefahrer verletzt sich bei Sturz in Hohenrain LU
Ein 49-jähriger Mann ist am Dienstagabend in Hohenrain mit seinem E-Bike verunfallt. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und musste ins Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.
(Keystone-SDA) Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von umgerechnet 1,86 Promille, wie dem Communiqué zu entnehmen war.
Die Ambulanz brachte den Verunfallten anschliessend ins Spital.