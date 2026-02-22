Betrunkener Jugendlicher auf E-Bike und verletzte Polizisten in AR

Keystone-SDA

In der Nacht auf Samstag ist in Teufen AR ein 17-Jähriger betrunken auf einem E-Bike unterwegs gewesen. Die Polizei zeigte ihn daraufhin an. Eine Nacht später endete ebenso in Appenzell Ausserrhoden eine Verkehrskontrolle für zwei Polizisten im Spital.

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden führte dieses Wochenende im ganzen Kanton Verkehrskontrollen durch, wie es in einer Mitteilung am Sonntagnachmittag hiess. Dabei ging ihnen nicht nur der betrunkene Jugendliche ins Netz, der mit seinem E-Bike nachts auf dem Trottoir unterwegs war, sondern auch drei weitere fahrunfähige Fahrzeuglenkende.

Zwei Polizisten im Spital

Eine dieser Kontrollen endete für eine 40-jährige Autofahrerin und ihren 42-jährigen Beifahrer hinter Gittern und für zwei Polizisten im Spital.

Die beiden wurden gemäss Polizeiangaben in der Nacht auf Sonntag in Schönengrund angehalten. Beide hätten sehr aufgebracht reagiert und die Weisungen der Polizei ignoriert. Der Beifahrer ging schliesslich auf die beiden Polizisten los und verletzte sich dabei an den Händen. Die Frau versuchte ihm offenbar zu helfen. Beide wurden schliesslich festgenommen und inhaftiert.

Die beiden angegriffenen Polizisten mussten zur Kontrolle ins Spital. Die Autofahrerin musste ihren Führerausweis wegen das Fahrunfähigkeit sofort abgeben. Ausserdem müssen sich beide wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie wegen Hinderung einer Amtshandlung bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

Am gleichen Wochenende untersagte die Ausserrhoder Polizei zwei weiteren Autolenkenden die Weiterfahrt wegen zu hohen Alkoholkonsums. Eine 63-Jährige war in der Nacht auf Sonntag betrunken in Schönengrund unterwegs. Ein 50-Jähriger in der Nacht zuvor in Teufen.