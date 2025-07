Bewaffneter Raubüberfall auf eine Bank in Willisau LU

Keystone-SDA

Eine unbekannte Person hat am Donnerstagnachmittag eine Bank in Willisau überfallen. Die mutmassliche Täterschaft ist flüchtig, wie die Luzerner Polizei am frühen Donnerstagabend mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Person betrat am Donnerstag gegen 16:00 Uhr an der Bruggmatt 1 in Willisau den Schalterraum der Bank und forderte unter Vorhalt einer Waffe von einer Angestellten Bargeld. Nach dem Überfall konnte die Täterschaft mit einer unbekannten Geldsumme flüchten, wie es im Communiqué weiter heisst.

Die gesuchte Person sei mit einer dunklen Hose, einer grauen Jacke und einem Motorradhelm bekleidet, teilte die Polizei weiter mit. Ob ein Motorrad bei der Flucht verwendet wurde, sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Weitere Angaben zum Tathergang oder zur Täterschaft könnten derzeit nicht gemacht werden.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.