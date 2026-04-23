Bezirksgericht Zürich: Urteil gegen Autofahrer am Dienstag um 10

Die Verhandlung gegen einen Autofahrer am Bezirksgericht Zürich ist in diesen Minuten zu Ende gegangen. Das Urteil wird am Dienstag um 10 Uhr eröffnet. Sie erhalten in Kürze eine Zusammenfassung im Regionaldienst Zürich.

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