Biathletin Lena Häcki-Gross kämpfte sich aus dem Burnout

Keystone-SDA

Die Schweizer Biathletin Lena Häcki-Gross fiel vergangenen Sommer in ein Motivationsloch. "Das Training war Qual", erinnert sie sich. Im Interview mit CH Media spricht sie darüber, wie die Erfahrung mit ihrer Essstörung ihr halfen, wieder Freude am Sport zu finden.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Ein Rücktritt stand definitiv im Raum», sagt die Biathletin in dem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch. Das Wort Burnout beschreibe ihren damaligen Zustand ziemlich gut.

Sie wollte nicht mehr aufstehen, um ins Training zu gehen und zählte während den Trainingseinheiten jede Minute. «Es schrillten bei mir die Alarmglocken und ich wusste, dass ich reagieren musste», erzählt die 30-Jährige. Sie suchte das Gespräch mit ihrer Trainerin, mit Familie und Freunden. «Ich beschloss, die Liebe zu diesem Sport wieder finden zu wollen.»

Dass sie die Reissleine frühzeitig gezogen hatte, war für Häcki-Gross ein Novum. Und hat sie letztlich gerettet, wie sie sagt. Bei ihrer Essstörung, die sie vor einigen Jahren publik gemacht hatte, wartete sie mehrere Jahre, bevor sie Hilfe annahm.

Auch die gefährlichen Gedanken ihrer Essstörung seien wieder hochgekommen. «Aber ich bin diesem Verlangen in kontrollierterem Rahmen nachgegangen und vor allem nicht allein.» Auf die Frage, wie es ihr zurzeit geht, antwortet die Engelbergerin: «Eigentlich gut.»