Biber breiten sich zunehmend im Süden des Kantons Zürich aus

Keystone-SDA

Der "Baumeister der Natur" fühlt sich wohl im Kanton Zürich. Rund 520 Biber nagen sich derzeit durch 165 Reviere. Er breitet sich neu vor allem im Süden des Kantons aus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Norden des Kantons, etwa im Weinland und am Rhein, ist es dem Biber bereits zu eng geworden. Dort ist die Revierdichte schon so hoch, dass sich die Tiere auf den Weg in den Süden gemacht haben.

Dort wurde der einst ausgerottete Nager bisher kaum nachgewiesen. Wie aus dem «Biber-Monitoring» des Kantons hervorgeht, sind die Tiere neu aber auch entlang der Sihl und der Limmat präsent. Auch rund um den Pfäffiker- und Greifensee gibt es neue Biberreviere.

Am Zürichsee wurden bei Wollishofen und in Meilen Biber gesichtet. Obwohl die Ufer dort stark verbaut sind, findet der Biber offensichtlich guten Lebensraum. Er hat sich in den Schilfgürtelzonen eingerichtet.

Der Bestand der einst ausgerotteten Nager ist damit in den vergangenen drei Jahren erneut gewachsen. Seit der ersten Erhebung des Kantons im Jahr 2008 hat er sich mehr als verdreifacht.