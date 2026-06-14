Binningen BL sagt deutlich Ja zur Quartierplanung Spiesshöfli

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten der Baselbieter Gemeinde Binningen haben am Sonntag die Quartierplanung Spiesshöfli deutlich angenommen. Dies bedeutet grünes Licht für Liegenschaften mit insgesamt 91 neuen Wohnungen auf dem Areal.

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(Keystone-SDA) Das Resultat fiel mit 3729 gegen 1926 Stimmen aus, wie das Binninger Wahlbüro mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug rund 64,7 Prozent.

Aufgrund des Tram-Doppelspurausbaus wurde die Häuserzeile entlang der Bottmingerstrasse abgerissen. Anstelle der 78 Wohneinheiten sollen gemäss Quartierplanung 91 neue entstehen. Zudem soll der dortige Birsig-Abschnitt revitalisiert werden. Ein Komitee ergriff das Referendum gegen den entsprechenden Einwohnerratsbeschluss.

Das Areal ist insgesamt 8993 Quadratmeter gross und befindet sich im Besitz der Albert Lück-Stiftung, der BLT Baselland Transport AG sowie des Kantons. Bereits im Mai 2025 war dieses Gelände Gegenstand einer Abstimmung. Das Stimmvolk lehnte damals einen Birsigpark auf dem Spiesshöfli-Areal deutlich ab.