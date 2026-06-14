Binningen BL sagt deutlich Ja zur Quartierplanung Spiesshöfli
Die Stimmberechtigten der Baselbieter Gemeinde Binningen haben am Sonntag die Quartierplanung Spiesshöfli deutlich angenommen. Dies bedeutet grünes Licht für Liegenschaften mit insgesamt 91 neuen Wohnungen auf dem Areal.
(Keystone-SDA) Das Resultat fiel mit 3729 gegen 1926 Stimmen aus, wie das Binninger Wahlbüro mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug rund 64,7 Prozent.
Aufgrund des Tram-Doppelspurausbaus wurde die Häuserzeile entlang der Bottmingerstrasse abgerissen. Anstelle der 78 Wohneinheiten sollen gemäss Quartierplanung 91 neue entstehen. Zudem soll der dortige Birsig-Abschnitt revitalisiert werden. Ein Komitee ergriff das Referendum gegen den entsprechenden Einwohnerratsbeschluss.
Das Areal ist insgesamt 8993 Quadratmeter gross und befindet sich im Besitz der Albert Lück-Stiftung, der BLT Baselland Transport AG sowie des Kantons. Bereits im Mai 2025 war dieses Gelände Gegenstand einer Abstimmung. Das Stimmvolk lehnte damals einen Birsigpark auf dem Spiesshöfli-Areal deutlich ab.