Biotechunternehmen Bioversys ist erster Börsengang 2025

Keystone-SDA

Das Basler Biotechunternehmen Bioversys hat am Freitag den ersten Börsengang des Jahres in der Schweiz gemacht. Bei einem Kurs von 36,50 Franken ist die Aktie in den Handel an der Schweizer Börse SIX gestartet.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Damit ergab sich für das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 216 Millionen Franken. Danach bröckelte der Kurs etwas ab und notierte in der ersten Handelsstunde noch bei 36,00 Franken. Insgesamt wurden bis dahin rund 47’000 Titel gehandelt.

Bioversys hat im Rahmen des Bookbuilding-Prozesses knapp 2,1 Millionen Aktien des Unternehmens angeboten. Dazu kommt eventuell noch eine Mehrzuteilungsoption von knapp 139’000 Aktien.

Auf Antibiotika fokussiert

Damit erzielt das Biotechunternehmen einen Erlös von 80 Millionen Franken aus dem Börsengang (IPO). Das Geld soll laut Management vor allem in die Finanzierung des Hauptprodukts BV100 gesteckt werden.

Das Basler Unternehmen ist auf die Behandlung lebensbedrohlicher Infektionskrankheiten fokussiert. Dabei konzentriert es sich auf Antibiotika.

BV100 wird den Angaben zufolge zur Behandlung von Spitalinfektionen mit Carbapenem-resistentem Acinetobacter baumannii (CRAB) eingesetzt. Mit dem Geld soll das Antibiotikum durch die durch die klinische Phase III gebracht werden, erklärte die Firma.

Freude herrscht

«Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein für Bioversys, da wir den nächsten Schritt in unserer Wachstumsstrategie gehen», sagte Firmenchef Marc Gitzinger in einem Communiqué der Schweizer Börse SIX.

Bestehende Aktionäre hatten sich schon im Vorfeld verpflichtet, Aktien zu zeichnen. So habe die Glaxo Group einen Betrag von 3,5 Millionen in das Angebot investiert. Auch der AMR Action Fund habe von der Gesellschaft angebotene Aktien gekauft.

Der Chef der Schweizer Börse, Bjørn Sibbern, freut sich ebenfalls über den Börsengang: «Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Biotechunternehmen einen Börsengang bei SIX Swiss Exchange einem Börsengang in Übersee vorzieht.»