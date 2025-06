Bislang nur «Kratzer am Patriarchat» erreicht

Keystone-SDA

Die Luzerner Stadträtinnen Korintha Bärtsch (Grüne) und Melanie Setz (SP) haben am Frauenstreik in Luzern dazu aufgerufen, die erzielten Erfolge zu verteidigen. An der Veranstaltung in Luzern nahmen mehrere Tausend Frauen teil.

(Keystone-SDA) 2023 hatten die Frauen zwei Sitze in der fünfköpfigen Luzerner Kantonsregierung besetzen können, ein Jahr später in der Stadt Luzern drei und damit eine Mehrheit. «Diese Plätze lassen wir uns nicht mehr nehmen», sagte Setz an der Kundgebung im Inseli-Park. Die Frauen müssten sich darum für die kommenden Wahlen in Position bringen.

Setz wies darauf hin, dass in den meisten Luzerner Gemeinden die Frauen in der Exekutive noch in der Minderheit seien. Sie verglich das Erreichte mit «Kratzern am Patriarchat». Bärtsch sagte, es brauche mehr Frauen, die sich in der Politik engagierten. Die nächsten Wahlen seien schneller da, als man denke.

Danach startete der Frauenstreik einen Demonstrationszug durch die Luzerner Stadt. Organisiert wurde der Anlass in Luzern vom feministischen Streikkollektiv. Kernthema des feministischen Streiks ist die Betreuungs- und Pflegearbeit.