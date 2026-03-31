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Blackpink-Star Lisa kündigt eigene Showreihe in Las Vegas an

Keystone-SDA

Die thailändische Sängerin und Rapperin Lalisa "Lisa" Manoban von der südkoreanischen Girlband Blackpink gibt eine Showreihe in Las Vegas. "Vegas, seid ihr bereit? Viva La Lisa, kommt im November 2026", schrieb die 29-Jährige auf Instagram. Beim Anbieter Ticketmaster sind vier Konzerte im Colosseum des Caesars Palace angekündigt. Berichten zufolge ist Lisa der erste K-Pop-Star mit einer eigenen "Residency" in Las Vegas.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Shows in der Casino-Stadt im US-Bundesstaat Nevada gelten als lukrativer Ritterschlag in der Branche. Die Musikerin, die in der dritten Staffel der HBO-Erfolgsserie «The White Lotus» eine Rolle hatte, tritt mit der Konzertreihe in die Fussstapfen anderer Musikerinnen wie etwa Adele oder Céline Dion. Die Sängerinnen Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa von Blackpink veröffentlichten gerade erst ihre EP «Deadline».

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