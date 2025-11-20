The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Brünigpass ist ab 24. November wieder vollständig befahrbar

Keystone-SDA

Nach rund vier Monaten Bau- und Sanierungsarbeiten wird die Brünigpassstrasse am nächsten Montag wieder vollständig freigegeben. Ein Felssturz in der Ochsenwaldkurve im Kanton Obwalden hatte im Juli die Strassensperrung ausgelöst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem Ende der Sanierungsarbeiten an der Felswand bei der Ochsenwaldkurve sei der Brünigpass ab 24. November, 16:00 Uhr, wieder in beiden Richtungen ohne Einschränkungen befahrbar, teilte das Bundesamt für Strassen Astra am Donnerstag mit.

Seit dem Blockschlag im Juli war die bergseitige Fahrspur gesperrt, der Verkehr wurde einspurig mit Ampel und Verkehrsdienst geführt.

Insgesamt wurden laut dem Astra rund 10’000 Kubikmeter Gestein abgetragen, um die Sicherheit im Bereich der Ochsenwaldkurve zu gewährleisten. Dank einem Zweischichtenbetrieb seien die Arbeiten drei Wochen früher als geplant beendet, hiess es im Communiqué.

Im Frühling folgen noch Begrünungs- und Rückbauarbeiten im Waldgebiet. Diese würden den Verkehr allerdings nicht beeinträchtigen, hiess es weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft