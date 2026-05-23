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Brand auf Bletschenalp in Mürren BE erfordert Helikoptereinsatz

Auf der Bletschenalp in Mürren BE ist am Samstag ein Brand auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern ausgebrochen. Weil keine direkte Wasserquelle vorhanden war, musste ein Helikopter der Air-Glaciers Wasser aus einem nahegelegenen Bach heranschaffen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Der Brand im Gebiet unterhalb Jochli wurde der Kantonspolizei Bern gegen 12.30 Uhr gemeldet, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Sie bestätigte damit einen Bericht von «Blick» online. Die Löscharbeiten dauerten rund drei Stunden, wie es weiter hiess.

Menschen, Tiere oder Gebäude kamen laut der Sprecherin nicht zu Schaden. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand, weil das Verbrennen von geschnittenem Stauden- und Astmaterial wegen des aufkommenden Windes ausser Kontrolle geriet. Die Flammen breiteten sich auf trockenes Gras und Sträucher aus.

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