Brand fordert in Bazenheid SG drei Verletzte und Sachschaden

Keystone-SDA

In Bazenheid SG hat am Sonntagmorgen ein Imbiss-Restaurant gebrannt. Drei Personen, darunter ein acht Monate altes Kleinkind, wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Kurz nach 7 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung über Rauchentwicklung in einem Imbiss an der Wilerstrasse ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Als die Rettungskräfte eintrafen, stellten sie starken Rauch fest, der aus dem Gebäude stieg. Sie konnten sämtliche Personen aus den Wohnungen oberhalb des Imbisses evakuieren, wie es weiter hiess. Drei Personen, darunter ein acht Monate altes Kleinkind, seien leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst überführte sie zur Kontrolle ins Spital.

Am Sonntagvormittag war der Einsatz laut Mitteilung noch im Gange. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden. Er beläuft sich laut Polizeiangaben «sicherlich auf mehrere hunderttausend Franken».

Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen sei mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt worden. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, mehrere Feuerwehren mit über 80 Personen und rund zehn Einsatzwägen, drei Rettungswagen sowie medizinisches Fachpersonal.

Die Durchfahrt an der Wilerstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Wohnungen sind momentane nicht bewohnbar. Die Gemeinde organisiert Unterkünfte für die Betroffenen.

