Brand in Keller in Bütschwil SG soll gelegt worden sein

Keystone-SDA

In Bütschwil ist in der Nacht auf Sonntag im Keller eines Wohnblocks ein Brand ausgebrochen. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten vorübergehend evakuiert werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte wurden nachts um halb zwei alarmiert, weil aus dem Keller eines Wohnblocks dichter Rauch austrat. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Gleichzeitig seien sämtliche Personen im Haus evakuiert worden, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Montag mit.

Es stellte sich heraus, dass im Keller Holz in Brand geraten war. Das Feuer wurde vollständig gelöscht. Nach der Entlüftung der Räume konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es laufen weitere Abklärungen des Kompetenzzentrums Forensik.