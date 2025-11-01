Brand in Niederönz BE fordert zwei Verletzte

Keystone-SDA

Zwei Personen sind nach einem Brand am Samstagnachmittag in Niederönz BE in ein Spital gebracht worden. In einer Wohnung in einem Wohnblock an der Aeschistrasse war ein Feuer ausgebrochen.

(Keystone-SDA) Der Brand sei kurz nach 15.20 Uhr gemeldet worden, schrieb die Berner Kantonspolizei am Samstagabend. Als die Feuerwehr vor Ort war, stieg bereits starker Rauch aus einer Wohnung.

Insgesamt zehn Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden. Vier wurden durch ein Ambulanzteam kontrolliert und zwei mussten verletzt ins Spital.

Die Brandursache wird derzeit ermittelt, wie es weiter hiess. Eine Wohnung sei nicht mehr bewohnbar. Für dessen Bewohnende organisierten die Behörden eine Alternative.