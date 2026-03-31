Brand in Recyclingbetrieb in Biberist SO löst Grossaufgebot aus

Keystone-SDA

In Biberist SO ist am Dienstagmittag in einem Recylingbetrieb für Lithium-Ionen-Batterien ein Brand ausgebrochen. Der Brand führte zu starker und übelriechender Rauchentwicklung. Die Bekämpfung des Brandes war laut Polizei am frühen Dienstagabend noch nicht abgeschlossen.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand an der Fabrikstrasse ging bei der Kantonspolizei Solothurn um 12.38 Uhr ein. Daraufhin sei ein grösserer Teil der Feuerwehr Biberist aufgeboten worden, sagte Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage.

Der Brand sei in einem Batterielager des Betriebs ausgebrochen. Mitarbeiter des kantonalen Amts für Umwelt waren vor Ort. Der schwarze Rauch war laut Gribi eine «heikle Sache». Auch der Rettungsdienst stand vorsorglich bereit.

Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine Verletzten, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schrieb. Es seien Ermittlungen zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache aufgenommen werden.

Die Bevölkerung in der Region Biberist, Gerlafingen und Derendingen war vorübergehend via Alertswiss aufgefordert worden, die Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen abzuschalten. Der Brand führe zu einem starken, unangenehmen Geruch, hiess es. Kurz vor 17.00 Uhr wurde die Warnung aufgehoben.