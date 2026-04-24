Brand in St. Galler Industriebetrieb löst Grosseinsatz aus

Keystone-SDA

In einem Industriebetrieb in der Stadt St. Gallen ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die aufwendigen Löscharbeiten hatten allerdings einen Grosseinsatz zur Folge.

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(Keystone-SDA) Die Meldung zum Brand an der Industriestrasse ging kurz nach 15.15 Uhr bei der Notrufzentrale ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. Die Löscharbeiten gestalteten sich demnach wegen magnesiumhaltigem Material aufwendig und dauerten am Freitagabend noch an.

Das Feuer brach gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei im Bereich einer Druckgussmaschine aus. Wegen der anfänglich starken Rauchentwicklung wurde die Anwohnerschaft mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, die Fenster zu schliessen. Die Rauchentwicklung liess mit fortschreitendem Einsatz nach.

Alle Mitarbeitenden der betroffenen Firma hatten das Gebäude beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen. Eine Person wurde medizinisch betreut, musste aber nicht in ein Spital gebracht werden.

Rund 60 Angehörige der Feuerwehr standen im Einsatz, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Brandursache war zunächst unklar. Spezialisten der Kantonspolizei nahmen die Ermittlungen auf.