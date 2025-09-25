Brand in Steffisburger Restaurant soll gelegt worden sein
Sachschaden in unbekannter Höhe ist am Dienstagabend bei einem Brand im Toilettenbereich eines Steffisburger Restaurants entstanden. Die Kantonspolizei Bern geht von Brandstiftung aus, wie sie am Donnerstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Nach einer automatischen Brandmeldung stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass der Toilettenbereich durch eine Explosion stark beschädigt wurde. Zudem entstand Sachschaden an einem Fahrzeug .
Die Täterschaft sei gemäss ersten Erkenntnissen mit einem Velo unterwegs gewesen, schrieb die Polizei. Sie erliess einen Zeugenaufruf.