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Brand in Wohnhaus in Medrisio TI ausgebrochen

Keystone-SDA

In Mendrisio ist am Mittwoch in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Bevölkerung wurde via den Warndienst des Bundes Alertswiss angewiesen, Fenster und Türen zu schliessen. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ausgebrochen war der Brand im Zentrum Mendrisios. Er habe zu einer schwarzen Rauchentwicklung geführt, teilte die Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Ausserdem verbreite der Brand einen starken, unangenehmen Geruch, hiess es auf Alertswiss weiter.

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