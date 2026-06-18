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Brand macht Mehrfamilienhaus in Aeschi bei Spiez unbewohnbar

Keystone-SDA

In Aeschi bei Spiez ist am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Einsatzkräfte evakuierten vier Personen. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, verletzt wurde aber niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand an der Zwygartenstrasse ging kurz nach 20 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. Das Feuer war demnach in einem Anbau ausgebrochen und hatte bereits auf das Wohnhaus übergegriffen.

Die Feuerwehren von Aeschi-Krattigen und Spiez brachten die Flammen unter Kontrolle und löschten den Brand. Im Anschluss an die Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte eine Brandwache sicher. Eine Person wurde vor Ort von einem Ambulanzteam vorsorglich untersucht.

Für die vier evakuierten Personen wurde laut der Mitteilung eine alternative Unterkunft organisiert. Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei untersucht nun die genaue Brandursache. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

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