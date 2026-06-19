Braunwald gibt Skibetrieb auf

Keystone-SDA

Teilen

Das Glarner Bergdorf Braunwald muss sich neu erfinden: Wegen des Klimawandels wird der Skibetrieb eingestellt. Ein Zukunftsprozess soll nun neue Perspektiven für den Tourismus schaffen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Sportbahnen Braunwald AG passt ihr Angebot den veränderten klimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen an, wie das Unternehmen zusammen mit Visit Glarnerland und weiteren Akteuren am Freitag mitteilte. Hohe Kosten und ein verändertes Nachfrageverhalten hätten das bisherige Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig gemacht.

Skibetrieb wird eingestellt

Dem Entscheid sei eine umfassende Auslegeordnung vorausgegangen. Das Ergebnis sei eindeutig gewesen, dass ein «Weiter wie bisher» nicht mehr möglich sei. Kernpunkt der strategischen Neuausrichtung ist der Verzicht auf den klassischen Skibetrieb ab der Wintersaison 2026/27.

Die Akteure haben nun gemeinsam einen Zukunftsprozess gestartet. «Die Herausforderungen sind zu gross, um sie isoliert zu lösen», liess sich Richard Bolt, Verwaltungsratspräsident der Sportbahnen Braunwald AG, zitieren.

In mehreren Workshops soll eine Kern- und Strategiegruppe ein gemeinsam getragenes Zukunftsbild erarbeiten sowie Rollen und Verantwortlichkeiten klären.

Die Gemeinde Glarus Süd unterstütze das Vorhaben. Der Kanton Glarus sicherte ebenfalls Unterstützung im Rahmen seiner Förderinstrumente zu. Es werde geprüft, ob Gelder aus der Neuen Regionalpolitik (NRP) von Bund und Kanton fliessen könnten. Der Prozess zur Visionserarbeitung dauert voraussichtlich rund sechs Monate.