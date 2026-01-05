The Swiss voice in the world since 1935
Brienzerseepegel soll für vier Wochen gesenkt werden

Keystone-SDA

Der Brienzersee wird gegen Ende Januar abgesenkt, damit Seeanstösser Ufersanierungen und Bauvorhaben in Ufernähe vornehmen können. Vom 20. Januar bis am 20. Februar wird der Wasserstand rund 25 Zentimeter tiefer liegen als üblich zu dieser Jahreszeit.

(Keystone-SDA) Der Pegel des Brienzersees wird während dieser zeit 563 Meter über Meer betragen. Die Absenkung ist nur bei normalen Witterungsverhältnissen möglich, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte.

Ein Regulierreglement besagt, dass der Thuner- und der Brienzersee abwechslungsweise und in einem Abstand von je vier Jahren ausserordentlich abgesenkt werden können.

