Britin Raye macht den Auftakt zum 60. Montreux Jazz Festival
Vom aktuellen Megastar Raye bis zur alteingesessenen Hard-Rock-Band Deep Purple: Das Montreux Jazz Festival hat am Dienstag das Programm für seine 60. Ausgabe bekannt gegeben. Zum Jubiläum wird seine Hauptspielstätte, das 2m2c, wiedereröffnet.
(Keystone-SDA) Zu den Headlinern des 60. Montreux Jazz Festivals (3.-18. Juli) zählen Deep Purple, James Taylor, Van Morrison sowie Tyla und Conan Gray. Eröffnet wird der Analss von der britischen Soul-, R-’n‘-B- und Popsängerin Raye. Sie tritt zum dritten Mal am Montreux Jazz Festival auf. Abgerundet wird das Eröffnungswochenende von Sting und Nick Cave & The Bad Seed.
Disco-Ikone Cerrone wird am Abschlussabend mit dem Orchesterkonzert «Disco Symphonic» zu erleben sein. Er prägte die Tanzmusik der 70er-Jahre.
Nach zwei Jahren mit Konzerten direkt am Seeufer kehrt das Montreux Jazz Festival nun zurück ins neu eröffnete «Montreux Music & Convention Center» (2m2c), mit dem Auditorium Stravinski und dem Montreux Jazz Lab. Ausserdem wird das 2m2c einen Elektro-Club mit 1000 Plätzen beherbergen.