Bundesamt warnt vor Bakterien in «Demeter Quark Vollmilch»

Keystone-SDA

Im Produkt "Demeter Quark Vollmilch" der Sennerei Bachtel sind krankheitsverursachende Bakterien nachgewiesen worden. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, warnt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV).

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(Keystone-SDA) Die Bio Partner Schweiz AG habe das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und wegen Verdachts auf E.coli-Bakterien (STEC) einen Rückruf gestartet, hiess es in einer Mitteilung des BLV vom Mittwoch weiter.

Typische Symptome bei Bakterien-Befall sind demnach Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Personen, die ein betroffenes Produkt konsumiert haben, sollten beim Auftreten der genannten Anzeichen eine Ärztin oder einen Arzt konsultieren, so das Bundesamt.