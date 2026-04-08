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Bundesamt warnt vor Bakterien in «Demeter Quark Vollmilch»

Keystone-SDA

Im Produkt "Demeter Quark Vollmilch" der Sennerei Bachtel sind krankheitsverursachende Bakterien nachgewiesen worden. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, warnt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die Bio Partner Schweiz AG habe das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und wegen Verdachts auf E.coli-Bakterien (STEC) einen Rückruf gestartet, hiess es in einer Mitteilung des BLV vom Mittwoch weiter.

Typische Symptome bei Bakterien-Befall sind demnach Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Personen, die ein betroffenes Produkt konsumiert haben, sollten beim Auftreten der genannten Anzeichen eine Ärztin oder einen Arzt konsultieren, so das Bundesamt.

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