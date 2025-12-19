The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Bundesgericht bestätigt Urteil gegen Ex-Fifa-Funktionär Valcke

Keystone-SDA

Die Verurteilung von Jérôme Valcke zu einer bedingten Freiheitsstrafe von elf Monaten in einem Fall um Fifa-TV-Rechte ist rechtskräftig. Das Bundesgericht hat das Urteil gegen den Ex-Fifa-Generalsekretär wegen passiver Bestechung und Urkundenfälschung bestätigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In einem am Freitag veröffentlichten Urteil weist das Bundesgericht die Beschwerden von Valcke und eines griechischen Geschäftsmanns gegen ihre Verurteilung durch die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts ab. Diese Instanz hatte im Juni 2022 gegen Valcke wegen passiver Bestechung und Urkundenfälschung eine Freiheitsstrafe von elf Monaten sowie eine Geldstrafe ausgesprochen, beides bedingt.

Der zweite Angeklagte war wegen aktiver Bestechung zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Präsident von Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, der in seiner Funktion als Direktor eines Medienkonzerns vor Gericht stand, wurde hingegen vom Vorwurf der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung freigesprochen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft