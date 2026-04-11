Bundespräsident Parmelin gratuliert Nasa und Partnern

Keystone-SDA

Bundespräsident Guy Parmelin hat der US-Raumfahrtbehörde Nasa und ihren Partnern zur erfolgreichen "Artemis 2"-Mission gratuliert. Kurz zuvor waren die Astronautin und Astronauten der "Artemis 2"-Crew planmässig im Pazifik gelandet.

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(Keystone-SDA) Parmelin zeigte sich stolz über den Beitrag der Schweiz. Über die europäische Raumfahrtbehörde Esa habe die Schweizer Forschungs- und Innovationsbranche mit Fachwissen und Spitzentechnologie zu diesem wichtigen Schritt auf dem Weg zurück zum Mond beigetragen, schrieb der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung in der Nacht auf Samstag auf der Plattform X.

Die Nasa stemmt das «Artemis»-Programm nicht alleine. Viele private Raumfahrtunternehmen sowie die Raumfahrtprogramme von Kanada, Japan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und die Esa sind involviert.

Schweizer Unternehmen steuerten Komponenten zum Servicemodul der Esa bei: Die Antriebsmotoren zur Ausrichtung der Solarpaneele sowie die Sekundärstruktur stammen von Beyond Gravity in Emmen LU. Apco Technologies in Aigle VD lieferte zudem mechanische Bodengeräte, die das Servicemodul während Bau und Transport stützten, sowie die Drehplattform für die Montage des Moduls.