Bundespräsidentin und Delegation nach US-Reise in Bern gelandet

Keystone-SDA

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin sind am Donnerstagmorgen nach ihrer USA-Reise nach Bern zurückgekehrt. Der Bundesratsjet landete am Morgen um 7.22 Uhr auf dem Flughafen Bern-Belp.

(Keystone-SDA) Ein Ergebnis der kurzfristigen Gespräche zwischen der Schweizer Delegation und US-Vertretern lag bis dahin nicht vor. Wie der Bundesrat zuvor auf der Plattform X mitgeteilt hatte, wird er nach der Rückkehr der Delegation aus den USA am frühen Nachmittag eine ausserordentliche Sitzung abhalten. Eine Information solle im Anschluss folgen.

Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Parmelin waren am Dienstagabend kurzfristig nach Washington gereist, um den Vertretern der US-Regierung ein neues Angebot zu unterbreiten und die drohenden US-Zölle in letzter Minute abzuwenden. Die Zölle von 39 Prozent traten am Donnerstag in Kraft.