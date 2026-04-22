Bundesrat Albert Rösti muss sich am Rücken operieren lassen

Keystone-SDA

Bundesrat Albert Rösti muss sich kommende Woche am Rücken operieren lassen. Nach dem Eingriff, der aus medizinischen Gründen nicht verschoben werden kann, wird er mehrere Wochen eingeschränkt von zuhause aus arbeiten.

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(Keystone-SDA) Das teilte Röstis Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Mittwoch mit. Rösti werde nach dem Eingriff an den Sitzungen des Bundesrates teilnehmen, zunächst aber per Telefon.

Hingegen werden sämtliche öffentlichen Auftritte, Reisen und externen Termine des Umwelt- und Verkehrsministers gemäss den Angaben für die Dauer der Erholungsphase abgesagt oder verschoben.

Offizieller Stellvertreter von Rösti ist Verteidigungsminister Martin Pfister. Soweit möglich, würden einzelne Termine durch die Amtsdirektorinnen und -direktoren oder andere Mitarbeitende wahrgenommen, schrieb das Uvek.