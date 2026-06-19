Bundesrat gibt dritte Röhre Rosenbergtunnel in die Vernehmlassung

Keystone-SDA

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Der Bundesrat hat am Freitag die Vorlage "Verkehr 45" samt der dritten Röhre durch den Rosenberg in der Stadt St. Gallen in die Vernehmlassung gegeben. Sie zeigt, welche Projekte bis 2045 prioritär verwirklicht werden sollen.

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(Keystone-SDA) «Verkehr 45» beinhaltet die nächsten Ausbauschritte für die Bahn und die Nationalstrassen, wie der Bundesrat am Freitag in einer Medienmitteilung schrieb. Die Vernehmlassung dauert bis am 9. Oktober.

Die dritte Röhre durch den Rosenbergtunnel als Teil der St. Galler Stadtautobahn könnte rund 1,5 Milliarden Franken kosten, wie aus der Vorlage hervorgeht. Diese soll samt Zubringer Güterbahnhof gebaut werden. 2024 war der Ausbau der St. Galler Stadtautobahn – zusammen mit anderen Ausbauten im ganzen Land – vom Schweizer Stimmvolk abgelehnt worden. Ebenfalls gebaut werden soll die Umfahrung Amriswil Nord inklusive Anschluss Romanshorn für rund 1,3 Milliarden Franken.

In den Unterlagen des Bundes werden weitere Projekte in der Ostschweiz erwähnt: Ein Tram in der Stadt St. Gallen (Etappe Stephanshorn) etwa könnte in ein Programm Agglomerationsverkehr der sechsten Generation Eingang finden. Aktuell gibt der Bund Agglomerationsprogramme der fünften Generation in die Vernehmlassung. Deren Umsetzung ist ab 2028 vorgesehen.

Wichtige Bahnprojekte wahrscheinlich vom Tisch

Bei der Bahn sieht der Bundesrat für die Botschaft 2027 an das Parlament unter anderem Leistungssteigerungen bei den Bahnhöfen St. Gallen und Rorschach vor. Diese Infrastrukturen dienen dem Ausbau der S-Bahn St. Gallen und der Durchbindung einer halbstündlichen internationalen S-Bahn nach Österreich, hatte Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr beim Kanton St. Gallen, auf eine frühere Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hin erklärt.

Ruggli bezeichnete damals auch die Schliessung der Doppelspurlücke zwischen Rorschach und Rorschach Stadt sowie die Doppelspur Tiefenwinkel Mühlehorn am Walensee als wichtige Projekte für die Ostschweiz. Beide sind auf einer am Freitag veröffentlichten Liste des Bundes mit Projekten aufgeführt, die sicher oder wahrscheinlich sistiert werden.

Realisiert werden sollen hingegen eine neue Haltestelle für Wil West oder Anpassungen bei den Sicherungsanlagen auf der Strecke Frauenfeld-Wil.