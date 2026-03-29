Burgdorfer Stadtpräsident Stefan Berger verpasst Wiederwahl
Der Burgdorfer Stadtpräsident Stefan Berger (SP) hat am Sonntag die Wiederwahl in den Grossen Rat verpasst. Auch Franceso Rappa (Mitte) blieb auf der Strecke.
(Keystone-SDA) Berger sass seit 2017 im Kantonsparlament. Unter seiner Ägide als Burgdorfer Stapi hatte der Grosser Rat den Umzug der Technischen Fachschule – im Volksmund «Lädere» genannt – von Bern nach Burgdorf rückgängig gemacht.
Weil mit Anette Vogt eine SP-Politikerin den Einzug in den Rat und Andrea Rüfenacht die Wiederwahl schaffte, blieb die SP im Wahlkreis Emmental ohne Sitzverlust.
Eine Sensation stellte auch die Abwahl von Franceso Rappa dar. Rappa war erstmals 2018 in den Rat gewählt worden, den er ab dem Sommer 2023 während eines Jahres präsidierte. Rappa ist Mitglied des Bugrdorfer Gemeinderats.