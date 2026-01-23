The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bus und Auto kollidieren im Stadtluzerner Morgenverkehr

Keystone-SDA

Ein Bus der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) und ein Auto sind am Freitagmorgen in der Stadt Luzern kollidiert. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verletzte gab es keine.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um kurz vor 7 Uhr, wie die Luzerner Polizei am Freitagnachmittag mitteilte. Zur Kollision kam es am Viktoriaplatz auf der Pilatusstrasse, die den Bahnhof mit dem Pilatusplatz verbindet.

Der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden, dürfte gemäss Polizei jedoch mehrere zehntausend Franken betragen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft