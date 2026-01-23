Bus und Auto kollidieren im Stadtluzerner Morgenverkehr

Keystone-SDA

Ein Bus der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) und ein Auto sind am Freitagmorgen in der Stadt Luzern kollidiert. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verletzte gab es keine.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um kurz vor 7 Uhr, wie die Luzerner Polizei am Freitagnachmittag mitteilte. Zur Kollision kam es am Viktoriaplatz auf der Pilatusstrasse, die den Bahnhof mit dem Pilatusplatz verbindet.

Der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden, dürfte gemäss Polizei jedoch mehrere zehntausend Franken betragen.