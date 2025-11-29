Bushido und Ferchichi: Wir sind nach wie vor ein Paar

Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi leben aktuell nicht zusammen, sind nach eigenen Angaben aber nach wie vor ein Paar. "Wir machen das, weil wir uns lieben, und nicht, weil wir uns nicht mehr lieben", sagte die 44-Jährige der "Bild". Das Paar lebe zurzeit zwar nicht zusammen, sei aber nicht getrennt.

(Keystone-SDA) «Sorry, dass wir euch alle so schockieren. Ich glaube, es ist anders aufgefasst worden, als ich meinte», sagte Anna-Maria Ferchichi der Zeitung. Die 44-Jährige hatte am Freitag auf Instagram mitgeteilt, dass die Ehe in eine schwierige Phase geraten sei und das Paar nicht mehr zusammenlebe. «Wir wissen nicht, wann wir wieder gemeinsam leben werden, aber jetzt, so fühlt sich das für uns richtig an. Es ist wieder Druck rausgenommen und wir sind aber trotzdem eine Familie und wir sind auch ein Paar», sagte sie im «Bild»-Interview

«Wir frühstücken jeden Tag zusammen»

Die Ehe sei ein bisschen festgefahren, so die 44-Jährige weiter. Sie glaube, dass sie zu intensiv miteinander gearbeitet hätten und nie allein waren. Es habe sich nicht mehr gut angefühlt. «Dann haben wir gesagt: «Komm, es ist besser, wenn wir uns räumlich trennen, weil mit Abstand sieht man oder sieht man nicht, was man hat.»» Das führe entweder dazu, dass man sich trenne oder man sich wieder richtig liebe und in die Augen schauen könne.

«Wir leben schon einige Zeit so», erklärt Bushido im Interview. Wie das Paar der «Bild» sagte, verbringe es trotz räumlicher Trennung 80 Prozent der Zeit zusammen. «Wir frühstücken jeden Tag zusammen und wir essen auch zusammen zu Abendbrot und danach fährt er in seine Wohnung», sagte Anna-Maria Ferchichi.

Sieben gemeinsame Kinder

Ferchichi und der Berliner Rapper, der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heisst, sind seit 2012 verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder, darunter Drillinge. Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe. 2022 zog die Grossfamilie nach Dubai. Anna-Maria hatte Bushido oft in schwierigen Lebenslagen begleitet.