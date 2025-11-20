Bustangente verbindet ab Dezember Thun und Steffisburg

Keystone-SDA

Eine neue Bus-Tangentiallinie verbindet ab dem Fahrplanwechsel von Mitte Dezember Steffisburg mit dem Zentrum Oberland in Thun. Die Linie 7 verkehrt im Rahmen eines dreijährigen Versuchsbetriebs.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bus verkehrt halbstündlich zwischen Steffisburg Kirche via Steffisburg Bahnhof, Kleine Allmend, Burgeralle und Einkaufszentrum Oberland im Thuner Neufeldquartier.

Die Tangentiallinie entlastet den Bahnhof Thun und die Innenstadt. Ausserdem werden die Wohngebiete entlang der Zulgstrasse mit dem Bahnhof Steffisburg verbunden, wie die beiden Gemeinden am Donnerstag mitteilten.

Die Thuner Gemeinderätin Andrea de Meuron bezeichnete die Einführung der Tangentiallinie 7 als «Meilenstein». Mit ihr würden die Voraussetzungen geschaffen, damit «Mobilität in der Region nachhaltiger und komfortabler gelebt werden kann», wird de Meuron in der Mitteilung zitiert.

Aus Steffisburger Sicht wichtig ist die Verbindung entlang der Zulgstrasse. Dieser Raum werde auch für Unternehmen und Arbeitnehmenden mit dem öffentlichen besser erreichbar «und somit attraktiver», wird Gemeinderat Matthias Döring in der Mitteilung zitiert.

Am Sonntag, 14. Dezember kann die neue Buslinie zur Eröffnung kostenlos befahren werden.

www.stibus.ch/tangentiallinie