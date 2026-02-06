Cassis hat mit Lawrow über Wege zu Frieden in Ukraine diskutiert

Aussenminister Ignazio Cassis hat mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow über Wege zu einem Frieden in der Ukraine gesprochen. Man habe die Notwendigkeit von Dialog und inklusivem Multilateralismus erörtert, teilte Cassis auf X mit.

(Keystone-SDA) An dem Treffen nahm auch der Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Feridun Sinirlioglu, teil. Dabei sei auch besprochen worden, wie die OSZE als Plattform dienen könne, um diesen Dialog zu erleichtern.

Ziel sei es, die Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu unterstützen, der auf dem Völkerrecht beruhe, so Cassis.

Cassis war als OSZE-Vorsitzender am Donnerstag für einen zweitägigen Besuch in Moskau gelandet. Ziel der Reise sei der Dialog mit «allen Seiten», schrieb er am Donnerstag auf X.

Am Montag war Cassis zusammen mit Sinirlioglu bereits nach Kiew gereist. Dort trafen sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Aussenminister Andrij Sybiha.